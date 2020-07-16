В Польше оппозиция потребовала признать выборы президента недействительными

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Reuters

Оппозиция Польши в четверг, 16 июля, подала иск в Верховный суд. Объединение требует признать недействительными состоявшиеся в стране президентские выборы, которые выиграл действующий глава государства Анджей Дуда. Об этом в эфире телеканала TVN сообщил лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Гражданская платформа» Борис Будка.

По его словам, прошедшие выборы не были честными, а также «не соответствовали демократическим стандартам».

«Мы потребовали признать недействительными эти выборы», — заявил журналистам Борис Будка, глава «Гражданской платформы», кандидата от которой обошел Дуда.

Решение по данному иску должно быть принято до 3 августа.

Ранее Дуда официально был переизбран президентом Польши на второй строк. Он набрал 51,03% голосов избирателей. При этом соперник Дуды Рафал Тшасковский, представляющий оппозиционную партию «Гражданская коалиция», набрал 48,97% голосов.

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