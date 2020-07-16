Астроном КФУ сообщил о приближающейся к Земле яркой комете

23 июля к Земле на минимальное расстояние — 103,52 млн километров — приблизится комета C/2020 F3. Об этом рассказал доцент кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Роман Жучков. Он сделал фото этой кометы.

Фото: сайт КФУ

«Впервые за 13 лет у нас есть шанс увидеть комету невооруженным глазом, она пролетает достаточно близко от Земли. Комета C/2020 F3, обнаруженная 27 марта, самая яркая из тех, что посещали окрестности нашей планеты в последние несколько лет», — цитирует пресс-служба КФУ Жучкова.

По его словам, наблюдать комету лучше за городом, там нет городской засветки.

«Если учесть, что в этом году достаточно часто появляются серебристые облака, то высока вероятность увидеть ее вместе с серебристыми облаками. Это очень красиво!», — сказал Жучков.