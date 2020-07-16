Яспер Стёйвен продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo

28-летний бельгийский гонщик Яспер Стёйвен (Jasper Stuyven) продлил контракт с велокомандой Trek-Segafredo до конца 2022 года. Специалист классических однодневных гонок, Стёйвен выступает в команде с 2014 года, и в начале карьеры учился у Фабиана Канчеллары, помогал ему одержать победы на Туре Фландрии и Страде Бьянке.

Сам Яспер Стёйвен одержал 8 побед, первой из которых стал выигранный в 2015 году этап Вуэльты Испании. В начале этого сезона бельгийский гонщик стал победителем классики Omloop Het Nieuwsblad. После возобновления сезона Яспер Стёйвен вместе с чемпионом мира Мадсом Педерсеном возглавит команду Trek-Segafredo на классиках, которые в этом году пройдут осенью.

Яспер Стёйвен: «Очень рад продолжать выступать в команде Trek-Segafredo, потому что здесь чувствую себя как дома. У нас отличная группа гонщиков, мы на 100% выкладываемся друг для друга. Мы не просто коллеги, а ещё и друзья и на гонках, и после соревнований.

Я знал Trek до того, как команда стала называться Trek Factory Racing, потому что выступал в их любительской команде. Приятно быть старожилом Trek, думаю, это показывает, насколько мне хорошо здесь. Я чувствую, как меня ценят и уважают в этой команде».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Редкость, когда гонщик остаётся в команде так долго. Уже 7 лет мы с радостью работаем с Яспером. С самого начала мы видели его потенциал, для нас стало наградой наблюдать за его развитием как гонщика и как человека. После трудной весны прошлого года особенно приятно, что Яспер вернулся и в этом сезоне уже выиграл крупную классику. У Яспера есть все качества, чтобы побеждать на важнейших гонках. Мы уверены, что когда гонки возобновятся, мы с ним отпразднуем ещё больше успехов».

Цели Яспера Стёйвена на 2020 год не изменились – это классики, охота за этапами на Тур де Франс, где он будет помогать Бауке Моллеме и Ричи Порту в борьбе за генеральную классификацию. Первым стартом для Яспера Стёйвена во второй части сезона будет Вуэльта Бургоса (28 июля – 1 августа). Перед Тур де Франс он примет участие в Туре Польши, а после Большой Петли – в чемпионате Бельгии (22 сентября), после чего начнётся блок однодневных велогонок – 3 октября Классика Гамбурга (EuroEyes Cyclassics Hamburg), 11 октября Гент-Вевельгем, 14 октября Scheldeprijs, 18 октября Тур Фландрии, 21 октября — Driedaagse Brugge – De Panne. Завершит сезон Яспер Стёйвен на Париж-Рубэ 25 октября.