Обещанные Госдепом санкции против «Северного потока» поддержали в Конгрессе США

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Конгрессмены США поддержали в письме обещанные Госдепом санкции против строительства газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо политиков.

Представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе США выступили с соответствующим заявлением в четверг, 16 июля. «Мы приветствуем решение Госдепартамента предупредить компании, участвующие в прокладке «Северного потока-2» и «Турецкого потока-2″», — отмечается в документе.

15 июля госсекретарь Майк Помпео заявил, что Госдепартамент США включит в проекты, подпадающие под санкции, «Северный поток-2» и «Турецкий поток». По его словам, в отношении проектов будут действовать ограничительные меры, предусмотренные законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В конце прошлого года США ввели санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Официальной причиной названа защита европейской энергетической безопасности.

Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Срок запуска проекта перенесли на рубеж 2020-2021 годов сначала из-за позиции Дании, которая не согласовывала маршрут прохождения проекта через свои воды, а затем — из-за санкций США в отношении компаний, участвующих в проекте.