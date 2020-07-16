Новак: цены на бензин и дизель остаются в пределах инфляции

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Цены на бензин и дизель с начала года остаются в пределах инфляции, благодаря имеющимся запасам, заявил министр энергетики Александр Новак. Об этом пишет РИА «Новости».

«Следует отметить, что рост розничных цен на автомобильный бензин и дизельное топливо с начала 2020 находится в рамках инфляции», — сказал Новак.

Министр добавил, что рост цен не превышает накопленного изменения индекса потребительских цен в 3%.

Отмечается, что за последний месяц бензин АИ-92 подорожал на 0,34 рубля/литр (0,8%), АИ-95 — на 0,47 рубля/литр (1%), дизельное топливо — на 0,23 рубля/литр (0,5%).

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