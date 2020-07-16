В России подорожает газ

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РИА «Новости»
Для населения России с 1 августа повысят цену на газ. Соответствующий приказ Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) был опубликован 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — указано в документе.
При этом пока не обнародован приказ об индексации цен на газ для промышленности.
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