В России подорожает газ

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РИА «Новости»

Для населения России с 1 августа повысят цену на газ. Соответствующий приказ Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) был опубликован 16 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — указано в документе.

При этом пока не обнародован приказ об индексации цен на газ для промышленности.

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