СМИ: Гарик Харламов оказался инициатором развода с Кристиной Асмус

В Интернете считают, что причиной развода стало участие Асмус в фильме «Текст».

В конце июня резидент Comedy Club Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус неожиданно для поклонников объявили о разводе после 8 лет брака. В своем обращении в Инстаграме пара заявила, что решение развестись было принято по взаимному согласию обеих сторон. Также Харламов и Асмус отметили, что расстаются «без грязи со взаимным уважением друг к другу». Онлайн-издание Mash выяснило, что дела обстоят не так, как преподнесла их звездная пара: инициатором развода оказался 39-летний супруг Кристины Асмус.

В распоряжении журналистов оказался документ из суда, который доказывает, что истцом выступил именно Гарик. Супруги договорились, что их 6-летняя дочь Настя будет жить с мамой, а вот имущество поделить до суда паре не удалось. Кристина живет с ребенком в загородном особняке, а актер временно снимает жилье.

Что же стало причиной разрыва 32-летней Кристины Асмус и Гарика Харламова, до сих пор точно не известно. По информации инсайдера, комик не грустит в одиночестве и закрутил роман с некой пышногрудой красоткой. В Интернете предположили, что ей может оказаться телеведущая Яна Кошкина, что рассмешило резидента Comedy Club.

«Ладно … раскрыли… что уж там… знакомьтесь… моя новая пассия, Гига Бюстовна Грудинина!» — пошутил Гарик.

Около недели назад комик всю ночь веселился в компании друзей в караоке-клубе. Предварительно он попросил закрыть заведение под частное мероприятие. Официально Харламов устроил вечеринку в честь завершения одного из проектов, но в разговоре с сотрудником караоке-клуба «Бульдог» пошутил, что хочет отметить развод.

У Асмус тоже дела идут в гору: актриса объявила о старте своего первого розыгрыша в Инстаграме. Главный приз — автомобиль Volkswagen. Говорят, что вход в гив для блогеров составил около 100 тыс. рублей. Остроумные пользователи шутят, что Кристина повторит историю Оксаны Самойловой, которая «озолотилась» на бракоразводной истории: супруга Джигана после новости о расставании с рэпером стала зарабатывать 5 миллионов рублей в неделю.

Напомним, многие считают, что причиной расставания пары послужили съемки Кристина Асмус в откровенной сцене фильма «Текст». Гарик Харламов оправдывался и убеждал публику, что не воспринимает постельную сцену с участием жены как измену, однако продюсер Comedy Club рассказал, что комик страдал из-за усмешек и издевательств в свою сторону.