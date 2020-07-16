Эрдоган: Айя-София будет и дальше оберегаться Турцией как объект культурного наследия

«При Фатихе (султан Мехмед II, захвативший Константинополь — ред.) Айя-София была принята в разрушенном состоянии, затем была превращена в сокровище. В течение веков за ней ухаживали, делали ее еще красивее. Несмотря на смену статуса Айя-Софии, она по-прежнему будет оберегаться нами как объект культурного наследия», — цитирует его ТАСС.

По словам Эрдогана, сменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, турецкие власти «исправили ошибку». «Мы исполнили волю 83 миллионов граждан Турции. В 1934 году её превратили в музей. Сейчас мы исправляем эту ошибку, это наше суверенное право», — добавил президент.

Напомним, что статус Айя-Софии в качестве государственного музея был утвержден правительственным решением 24 ноября 1934 года, подписанным основателем Турецкой Республики Мустафой Кемалем Ататюрком. 10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея.

Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление с принятым решением. Такая же реакция последовала из ЮНЕСКО.