Жители Рубцовска снова вынуждены отбиваться агрессивных псов вечно молодого хозяина

В Рубцовске два агрессивных, больших пса почти каждый день набрасываются на детей и взрослых, проходящих по улице Колыванской. Об этом горожане рассказали порталу «вРубцовске.ру». Ранее свора агрессивных животных была гораздо больше, но часть из них жителям удалось убрать. Однако две собаки остались у прежнего хозяина, который, по данным издания, ведет асоциальный образ жизни и не следит за ними. Поэтому животные предоставлены сами себе.

О существовании данной проблемы стало известно еще в феврале 2019 года, когда в указанном месте, целая свора псов едва не загрызла проходившую мимо женщину. Тогда, после огласки, по распоряжению местных властей, проблема была решена, но лишь частично. Дело в том, что псы, нападающие на людей, — не бездомные. У них есть хозяин, известен его адрес. Вся свора собак, набросившихся год назад на женщину, якобы принадлежала ему. В прошлый раз с его согласия часть животных отловили и поместили в приют, а двух собак оставили ему. Он в свою очередь обещал держать их на привязи.

Однако спустя немного времени собаки вновь начали бегать по улице. «На сегодняшний день по улице спокойно пройти практически невозможно, собаки неожиданно выскакивают из-за забора и кидаются на проходящих мимо. Разговаривать с хозяином псов бесполезно, он каждый день пьяный. Никакой управы на происходящее нет», — пожаловались местные жители и добавили, что проблему, вероятно, будут решать, когда все же эти «звери кого-нибудь загрызут».

Напомним, 14 февраля прошлого года в Рубцовске несколько крупных собак напали на местную жительницу, когда та шла по улице Колыванской в районе дома № 24. Женщину удалось отбить от разъяренных псов случайной прохожей, которая и рассказала о случившемся порталу «вРубцовске.ру».После услышанного журналисты решили проехать на указанное место. По прибытию они убедились, что там бегали пять безнадзорных собак. Как удалось выяснить, все они принадлежат одному из местных жителей, который якобы злоупотребляет алкоголем и проживает в доме на два хозяина. Со слов местных жителей, эти собаки достаточно агрессивны и постоянно нападают на прохожих, но мер никто не принимает. При этом в 100 м от дома хозяина собак расположен детский сад, а также эта дорога ведет в школу № 2.