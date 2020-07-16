Де і за скільки можна відпочити на вихідних на Світязі

На Волині врешті послабили карантин — відновили пасажирські перевезення міжобласного, міжміського, приміського сполучення, відкрили дитсадки та дозволили роботу баз відпочинку.

Інформаційне агентство ВолиньPost підшукало пропозиції на 18-19 липня, щоб «розвантажити голову» у мальовничому куточку Волині — Світязі.



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Популярний ресурс для пошуку житла «Booking.com» пропонує 17 варіантів помешкань на вихідні.

Наприклад, «Дача на Світязі» розташована за 1,3 км від центру і має високу оцінку відпочивальників — 9,8 із 10. Заміський будинок обладнаний кондиціонером, є балкон До послуг гостей — безкоштовний Wi-Fi. У помешканні встановлений телевізор із плоским екраном. Гостям заміського будинку щоранку подають континентальний сніданок. На території заміського будинку “Дача на Світязі” облаштували терасу. Гості можуть відпочити в саду.

Двомісний номер з 1 двоспальним або 2 односпальними ліжками і спільною ванною кімнатою вартує 650 гривень з особи.

Котедж «Цісарська садиба» розташований за 1,4 кілометра від центру. До послуг гостей — Wi-Fi та безкоштовна приватна парковка. Для дітей облаштували ігровий майданчик.

Гостям пропонують оренду велосипедів. В околицях можна порибалити та зайнятися пішим туризмом. Гості оцінили відпочинок у цьому місці в 9,3 із 10.

На вихідні залишилися апартаменти з видом на озеро, що обійдеться у 1700 гривень за добу.

Готель «Edelweiss House» розташований за 1,2 кілометра від центру села. Відпочивальники оцінили його на 9 із 10 балів. До послуг гостей є спільний лаунж, цілодобова стійка реєстрації, спільна кухня та безкоштовний Wi-Fi на всій території помешкання. Місця на власній парковці готелю надають безкоштовно. Також у готелі працює пункт прокату велосипедів.

У всіх номерах є кондиціонер, телевізор із плоским екраном і кабельними каналами, мікрохвильова піч, чайник і письмовий стіл, а також власна ванна кімната з душем, феном і безкоштовними туалетно-косметичними засобами.

Найдешевший номер — тримісний із душем — обійдеться у 1170 гривень з особи.

Помешкання «Ostrivky», що за 2,5 кілометра від центру, відпочивальники оцінили у 9,6 із 10 балів. До послуг гостей — безкоштовний Wi-Fi на всій території, сонячна тераса з плавальним басейном, безкоштовний прокат велосипедів, сад, сімейні номери та дитячий ігровий майданчик. Стійка реєстрації працює цілодобово. Гості можуть скористатися послугами пункту обміну валют.

В усіх номерах курортного готелю є шафа для одягу, телевізор із плоским екраном і власна ванна кімната. Номери оснащені холодильником.

На 18-19 липня доступний чотиримісний номер, що для одного обійдеться у 900 гривень.

Приватна садиба «Мигдаль» розташована за 2,4 кілометра від центру Світязя. Гості оцінили відпочинок у садибі на 8,6 із 10 балів.

В усіх номерах є телевізор із плоским екраном і супутниковими каналами, а також власна ванну кімнату. Wi-Fi і приватну парковку надають безкоштовно.

На вихідні доступний тримісний номер преміум, що вартуватиме за добу 850 гривень.

Готель «Світязький хуторок» розташований за 2 кілометри від центру села. З-поміж його зручностей – сад, тераса, безкоштовний Wi-Fi, сімейні номери, дитячий ігровий майданчик і тераса.

В усіх номерах цього готелю економ-класу є шафа для одягу, письмовий стіл і телевізор. Відпочивальники поставили готелю оцінку 8,3 із 10.

Доба у класичному тримісному номері вартуватиме 423 гривні за одну людину.

Пансіонат «Шацькі озера» розташований за 3,3 кілометри від центру на береговій лінії.

Гостей розміщують в номерах із кондиціонером. На території є сад. Відпочивальники можуть відвідати ресторан і скористатися безкоштовним Wi-Fi. У помешканні щоранку подають континентальний сніданок.

Стандартний двомісний номер з двома односпальними ліжками обійдеться за добу з особи у 950 гривень.

Гостьовий будинок «ТУГАН-ДВІР» розташований за 250 метрів від центру. До послуг гостей — бар, спільний лаунж, сад і безкоштовний Wi-Fi на всій території. У гостьовому будинку є сімейні номери та дитячий ігровий майданчик. Серед інших зручностей – цілодобова стійка реєстрації, спільна кухня та пункт обміну валюти.

Гості в гостьовому будинку «ТУГАН-ДВІР» є спільна ванна кімната з душем і безкоштовними туалетно-косметичними засобами. З вікон відкривається вид на озеро. У номерах встановлені ​​шафи для одягу. Гості оцінили відпочинок тут на 7,3 із 10.

На 18-19 липня доступний тримісний номер, що обійдеться для однієї людини у 540 гривень.

Готель “Лука” розташований за 1,6 кілометра від центру села Світязь. До послуг гостей — тераса та безкоштовний Wi-Fi.

В усіх номерах гостьового будинку є чайник. На вихідні у готелі доступний тримісний номер, що вартуватиме для одного 700 гривень. У номері — односпальне та широке двоспальне ліжко.

Хостел «Акація» розташований за 2 кілометри від центру села. На території — безкоштовний Wi-Fi.

Найдешевший номер, доступний на 18-19 липня, — сімейний зі спільною ванною, що має три односпальні ліжка. Обійдеться таке житло на добу у 450 гривень з людини.