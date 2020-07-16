Диетолог рассказал, как сделать дальгона-кофе безопасным для здоровья

Дальгона-кофе покоряет мир, провоцируя бешеный хайп в Instagram, YouTube и TikTok.Абсолютный тренд 2020 года, пришедший к нам из Южной Кореи во время действия режима самоизоляции. Кофе-бум запустил актер Чжон Иль У, он же дал ему название дальгона. Хотя его популярность настолько высока, что многие не заморачиваются и называют «кофе из ТикТока». Читайте на Информинг.Ру: Ортопед объяснил, почему болят ноги от обуви без каблукаDalgona coffee, он же взбитый кофе, легко сделать дома. Надо лишь взять горячей воды, сахара и растворимого кофе в равных пропорциях и взбить до пушистой облачной пены. Затем надо лишь влить полученное «облачко» крема в стакан молока и наслаждаться. Например, по утрам, либо же во время званого ужина.Dalgona coffee все же не могут наслаждаться девушки, которые следят за своей фигурой, а также люди, которым сахар в больших количествах противопоказан из-за хронических болезней. И, разумеется, гипертоники – им кофе противопоказан из-за кофеина в составе.Диетолог Максин Смит рассказал, как приготовить это вкусное лакомство, уравновешивая сахар и кофеин.Из-за сахара в составе дальгона — сладкий напиток. И, к сожалению, две столовые ложки добавленного сахара в рецепте – это очень много.Американская кардиологическая ассоциация рекомендует женщинам потреблять не более 100 калорий (6 чайных ложек), а мужчинам — не более 150 калорий (9 чайных ложек) сахара. Причем, речь идет не о чистом продукте. Сюда входит сахар, который содержится во всех продуктах – от хлеба или булочек и до конфет.

Тем, кто сахар вообще не приемлет, надо найти объемный заменитель сахара, который бы таял вместе с растворимым кофе. Диетолог Смит считает, что оптимально и здорово будет использовать гранулированную стевию или гранулированный фрукт Монаха.Чтобы сократить количество калорий, говорит диетолог, можно базу оставить той же (например, по 2 столовых ложки воды, растворимого кофе и сахара), но вместо традиционного молока воспользоваться миндальным либо овсяным. Количество углеводов и сахара также можно уменьшить, если выбрать ореховое молоко. Доктор Смит уверен, что гипертоникам и людям с заболеваниями сердца также можно изредка побаловать себя дальгона-кофе. Чтобы не бояться воздействия кофеина, для приготовления напитка надо воспользоваться растворимым кофе без кофеина – продается в любом приличном супермаркете или магазине.Нельзя забывать, что две столовые обычного растворимого кофе в одной порции этого напитка равносильны двум обычным чашкам крепкого кофе. Поэтому и здоровым людям нежелательно слишком уж сильно увлекаться таким кофе – по крайней мере, более чем две порции в день грозят нервным перевозбуждением. Яндекс Дзен