Во всем мире усилилась вулканическая активность: на данный момент извергаются 26 вулканов и фиксируются сотни землетрясений

По всему миру начала усиливаться вулканическая активность. На сегодняшний день извергается 26 вулканов и еще 13 проявляют высокий уровень активности. Кроме того, было зафиксировано огромное количество землетрясений рядом с вулканами или же на их вершинах, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Огненное кольцо начало активно нагреваться. Землетрясения, которые фиксируются рядом или же прямо под самими вулканами, указывают на то, что магматическая камера начинает заполняться или же магма продолжает двигаться под поверхностью земли. 13 июля начал извергаться вулкан Попокатепетль, который находится в Центральной Мексике. Извержение продолжается до сегодняшнего дня. Власти предупредили о том, что вулканический пепел поднялся на высоту до 6 километров.Достаточно сильно извергается вулкан Пакая, который находится в Гватемале. Потоки лавы растеклись на 150 метров в нескольких направлениях от вулкана и остаются по прежнему активными. Также в Гватемале извергается еще один вулкан – Фуэго, который выбросил огромное количество вулканического пепла.Эквадор страдает из-за вулкана Сангай, где шлейф вулканического пепла поднялся на высоту практически в 6 километров. В Перу извергается Сабанкая. Пепел поднялся на 7,3 километра и на данный момент передвигается со скоростью 10 узлов.Кольцо Огня, как говорят специалисты, готовится к невероятно сильному взрыву, который вполне может повлечь за собой настоящую катастрофу. Всем людям, которые живут поблизости кольца стоит готовиться к тому, что их город может быть в любой момент уничтожен потоками лавы или же покрыт толстым слоем вулканического пепла.