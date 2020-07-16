Марш «Бессмертного полка» не состоится 26 июля

Марш «Бессмертного полка», который перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции, не состоится 26 июля, как планировалось ранее. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов шествия.

Решение о проведении мероприятия примут после того, как нормализуется эпидемиологическая обстановка.

О том, что «Бессмертный полк» вновь перенесут, накануне сообщили «Ведомости» со ссылкой на трех источников. Один из собеседников газеты объяснил перенос марша «Бессмертного полка» ситуацией с коронавирусом. При этом другой в качестве причины назвал жаркую погоду и духоту.

На 26 июля также запланированы военно-морские парады, они пройдут в этот день. Подготовка к ним продолжается, при этом соблюдаются все меры предосторожности, сообщил источник в министерстве обороны РФ.

Народный артист СССР Василий Лановой накануне заявил, что шествие может пройти 2 или 3 сентября, а сегодня предложил провести его в следующем году 9 мая.