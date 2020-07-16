NASA сообщило, что к Земле летит потенциально опасный астероид

К нашей планете приближается астероид, который отнесли к категории потенциально опасных. В следующем месяце расстояние между космическим телом и Землей будет даже меньше, чем расстояние между нашей планетой и Луной. Именно такое сообщение поступило от НАСА, пишет портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Астероид, который получил название 2011, достигает 49 метров в диаметре. Специалисты отнесли его к числу потенциально опасных объектов. Если учитывать предварительные данные, полученные специалистами НАСА, то астероид будет ближе всего к нашей планете 1 сентября 2020 года. Расстояние составит одну пятую от того, которое насчитывается от Земли к Луне – 71800 километров. На сегодняшний день астероид летит в сторону Земли со скорость около 30 тысяч километров за час. Стоит отметить, что специалисты НАСА считают, что даже если астероид попадет в атмосферу нашей планеты, то благодаря небольшому диаметру он не причинит планете и ее жителям никакого вреда. Максимальная угроза – это достаточно сильная взрывная волна. Она может иметь примерно такую же силу, как во время инцидента, произошедшего в Челябинске. Говорится о событии, которое случилось в 2013 году. Тогда над городом взорвался метеор, диаметр которого составлял 20 метров. Из-за этого были повреждены окна многих зданий, больше 1000 человек получили ранения. Для того, чтобы определить класс астероида, специалисты используют определенные параметры. Это касается не только размера объекта, но и того, насколько он приблизится к нашей планете. К числу потенциально опасных астероидов относят все те объекты, которые пролетают мимо Земли на расстоянии меньше 0,05 а.е. Стоит отметить, что подобные объекты сильно интересуют ученых, ведь с их помощью можно получить огромное количество новой информации о том, как происходило формирование Солнечной системы практически 5 миллиардов лет назад.