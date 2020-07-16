Ученые выяснили, что будет с мужчинами если у людей исчезнет Y-хромосома

Y-хромосома имеет невысокий показатель выносливости и в скором времени может вовсе исчезнуть. Данная хромосома является основным переключателем, который определяет при зачатии, какой именно пол эмбриона будет развиваться дальше. При этом Y-хромосома имеет очень мало других генов. Стоит отметить, что это единственная хромосома в человеческом организме, которая не играет для жизни практически никакой роли. Женщины отлично справляются и без нее, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Phys.org. Интересным моментом является то, что дегенерация этой хромосомы случилась слишком быстро. Специалисты говорят о том, что если скорость процесса дегенерации будет такой же, то буквально через 5 миллионов лет Y-хромосома полностью исчезнет. Стоит отметить, что она не всегда была такой сморщенной. К примеру, около 166 миллионов лет назад хромосома по своим размера не уступала Х-хромосоме и содержала точно такой же набор генов. Но не стоит забывать о неком недостатке. От всех остальных хромосом, которые присутствуют сразу по две копии в каждой клетке, Y-хромосома имеет всего лишь одну копию. Именно она и передается от отца к сыну. Соответственно, можно сделать выводы, что данная хромосома не может на генетическом уровне рекомбинироваться, чтобы убрать мутации, которые повреждают гены. В конечном результате гены Y-хромосомы со временем продолжат дегенерировать и затем полностью исчезнут из человеческого генома. Что же в таком случае случится с мужчинами? Мужчины не исчезнут, а «главный переключатель» между полами может просто перейти в другую хромосому.