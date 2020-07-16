Удивительное фото: мужчина запечатлел плывущий в радуге корабль

Житель канадского города Ванкувер по имени Эммет Спарлинг сделал по-настоящему волшебное фото: он дождался момента и сфотографировал паром, когда тот оказался освещенным лучами радуги. У мужчины было лишь несколько секунд времени, но он успел, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Удивительный снимок был опубликован в социальной сети «Инстаграм». Согласно имеющейся информации, история приключилась на острове Боуэн. На протяжении нескольких минут шел небольшой дождь, а оставшееся время светило солнце. Это означало лишь одно: вскоре появится радуга.Эммет не имел с собой камеры, но потом вспомнил поговорку друга: «Лучшая камера – та, что с тобой». Мужчина быстро вытащил мобильный телефон и сделал снимок. Ни в коем случае нельзя было упускать такой момент, даже в случае получения снимка не в профессиональном качестве. Небольшой паром идеально сравнялся с радугой, возник в некоторой мере сюрреалистический вид, который вряд ли можно будет встретить еще где-то. В одном фото имеется стечение сразу нескольких факторов.Снимок канадца собрал около 30 тыс. лайков. Также пользователи активно комментируют фото. Многие восхищаются мастерством фотографа, что он смог предвидеть столь удивительную картину, и, более того, сделать прекрасный снимок на камеру смартфона.Радуга – оптическое явление, которое можно увидеть только в солнечный день после дождя и только с определенной позиции. Видимо, сами небеса распорядились, чтобы фотограф запечатлел умелое сочетание природы и результата человеческой инженерии – корабля.