Астрономы обнаружили звезду, летящую через нашу Галактику

Астрономы из Университета Уорвикаво время наблюдений за космическим пространством обнаружили белого карлика, который вследствие взрыва сошел со своей орбиты и сейчас мчится по нашей галактики Млечный Путь, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.В ходе исследования был изучен состав атмосферы белого карлика. Ученые предположили, что имеют дело с двойной звездой, которая пережила взрыв сверхновой и последовала в свободный полет. Сама звезда и ее спутник отправились в разных направлениях через нашу галактику.Белый карлик представляет собой звезду, которая является оставшимся ядром красного гиганта после смерти звезды огромных размеров и сброса внешних слоев. Такие тела на протяжении миллиардов лет теряют изначальную температуру. Их атмосфера включает, как правило, водород либо гелий с небольшим содержанием углерода или кислорода. Звезда была открыта еще в 2015 году и названа SDSS J1240+6710. Тогда ученых весьма удивил состав атмосферы: они смогли обнаружить только смесь кислорода, неона, магния и кремния. Были также найдены некоторые следы углерода, натрия и алюминия, которые являются следствием термоядерных реакций в прошлом.Атмосфера не содержит привычную «железную группу», включающую железо, никель, хром, марганец. Это говорит об одном: прохождение через этап сверхновой было осуществлено частично до момента, когда ядерное горение остановилось.Скорость белого карлика равняется 900 тыс. км/ч. Масса составляет 40% от массы Солнца, что очень мало для такого типа тела. Звезда является уникальной: она имеет слишком большую скорость передвижения, странный состав атмосферы и малый вес. Всё это говорит о том, что космический объект пришел к нам с двойной системы и подвергался термоядерному горению.