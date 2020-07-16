Вирусолог назвала причины ошибок тестов на COVID-19

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Директор Института здравоохранения ВШЭ Лариса Попович объяснила, почему тесты на коронавирус иногда дают ошибочные результаты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Так, некоторые тесты имеют низкую чувствительность, в связи с чем не всегда точно определяют, активен ли еще вирус или уже побежден иммунитетом.

По ее словам, в России используют порядка 16 тестов на COVID-19 с различной чувствительностью. У большинства из них она составляет 95–96%.

При этом Попович подчеркнула, что проведение исследования все-равно является необходимым, особенно при наличии симптомов. В таком случае она посоветовала сдавать несколько тестов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 26% россиян имеют иммунитет к коронавирусу.

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