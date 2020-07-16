Путин: «Глубина вызванного пандемией кризиса оказалась очень серьезной»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что глубина вызванного пандемией кризиса в России оказалась очень серьезной. Об этом глава государства сказал на совещании по федеральному бюджету на 2021 год.

«Глубина кризиса оказалась очень серьезной, а его негативные последствия — ощутимыми для граждан», — признал Путин.

По словам президента, главная задача экономической политики страны — полностью восстановить рынок труда в 2021 году. «Сейчас самая главная наша задача экономической политики — восстановить уровень занятости, дать людям возможность работать, зарабатывать, обеспечивать свои семьи», — заявил глава государства.

Путин считает, что Россия приняла верные решения по борьбе с коронавирусом. «Судя по всему, мы в нужные точки все-таки попали, — сказал президент. — Не без проблем, не без срывов, но все-таки в нужные точки попали, включая прямые выплаты семьям с детьми, увеличение пособий по безработице, списание налоговых платежей, размещение дополнительных заказов для предприятий ключевых отраслей и целый ряд других мер».

Президент также поручил учесть мнения граждан, проголосовавших за поправки в Конституцию.

«Решения, о которых я сейчас сказал, не просто должны быть где‑то у нас там зафиксированы и забыты в связи с теми проблемами, которые произошли, эти решения должны исполняться. И мы должны иметь в виду, что в связи с принятием Конституции, конечно, граждане приняли эти решения по Конституции нашей страны, мы должны учитывать их настроения, учитывать в конкретном преломлении на трёхлетний бюджетный период. Он должен соответствовать духу и букве обновленной Конституции, запросам людей», — отметил Путин.