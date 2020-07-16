Мужчина, похожий на Хеллбоя, купался вместе со скатами в Атлантическом океане

ABC News 10 июля предупредило отдыхающих о крупных скатах, плавающих у берега. Но, видимо, всем абсолютно безразлично: скатам все равно на людей, а людям – на скатов. Создания могут оглушить электрическим разрядом, но в большинстве случаев они миролюбивы, поэтому человеку при соблюдении несложных правил поведения нечего бояться.

Несколько крупных особей остановились возле человека, сильно напоминающего Хеллбоя своей красной кожей. Он также привлек внимание многих пользователей сети и телезрителей: незнакомец даже стал героем новостного сюжета.

Мужчина заставил некоторых понервничать: люди посоветовали ему в следующий раз обязательно использовать солнцезащитный крем, иначе можно не только страдать от ожогов, но и спровоцировать серьезные заболевания.

Некоторые пользователи решили создать мемы, сравнив купающегося с острой пищей или служащим в преисподней. Часть людей вспомнила Хеллбоя – вымышленного персонажа из ада, появившегося для сражения с разными тварями. Человек на видео, по мнению людей, тоже мог бы справиться с парочкой скатов.

Разумеется, всё сказанное в сторону мужчины – шутки, целью которых не было как-то затронуть чувства человека или его обидеть. С другой стороны, мужчина проснулся известным если не на весь мир, то на половину точно.