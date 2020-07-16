ТОП-11 выдающихся предсказаний учёных прошлого, которые сбылись

Выдающиеся ученые прошлых лет уже вписали свое имя в историю научных исследований и открытий. При этом иногда их гений настолько опережает время, что они способны предугадать не только ход развития науки и технологий, но и предсказать, какие именно изобретения ждут человечество в будущем. И действительно, далеко не один прогноз ученых прошлых лет воплотился в реальность. Вашему вниманию 11 точных предсказаний признанных гениев, которые уже сбылись.

1. Сотовая связь (Никола Тесла)

Никола Тесла был и остается одним из самых выдающихся и таинственных ученых прошлого века, изобретения которого во многом действительно опередили свое время. При этом часть его задумок не была воплощена им в жизнь из-за отсутствия необходимого для этого уровня технологического прогресса на тот момент. Зато правильность хода мыслей ученого была доказана спустя время, когда его прогнозы сбылись.

Никола Тесла предугадал появление сотовой связи. /Фото: leafclover.club

Еще в 1908 году Никола Тесла дал описание одному из своих проектов, который представляет собой создание беспроводной коммуникационной башни. Эта технология оказалась поразительно похожей на привычную для современного человека вышку сотовой связи. А сто с лишним лет назад о своей задумке ученый писал следующим образом:

«Как только проект будет закончен, деловой человек сможет диктовать инструкции из Нью-Йорка, и они будут немедленно появляться в его офисе в Лондоне или в другом месте. Он сможет со своего рабочего места поговорить с любым телефонным абонентом на земном шаре».

2. Смарт-часы (Никола Тесла)

Появление смарт-часов предугадали задолго до их появления. /Фото: smart-pend.ru

На одном сбывшемся предсказании гений Николы Тесла явно не остановился — все-таки, его весьма метко, хоть и шуточно, называли «человек, который придумал XX век». Вот только, как выяснилось, ученый зашел дальше одного столетия и предугадал появление как минимум одного гаджета, зашедшего на рынок технологий только в XXІ веке. Речь идет о смарт-часах.

Тесла точно предсказал часть функционала умных часов. /Фото: art-de-luxe.com.ua

В 1909 году в интервью с New York Times, Никола Тесла раскрыл свое видение развития технологий будущего. Об устройстве, под описание которого точно подошли современные смарт-часы, гениальный ученый говорил так:

«Недорогой инструмент, не больше, чем часы, позволит его владельцу слушать где угодно — в море или на земле — музыку или песни, речи политического лидера, выдающегося ученого или проповеди священника, находящегося на огромном расстоянии. Точно так же могут быть переданы любая картина, знак, рисунок или текст».

3. Новые химические элементы (Дмитрий Менделеев)

Периодическая система Д.Менделеева в первом варианте. /Фото: leafclover.club

Профессор Дмитрий Менделеев вписал свое имя в историю химической науки в первую очередь своей периодической таблицей химических элементов, первый вариант которой был составлен в 1869 году. Во время ее составления, ученый не единожды перемещал карточки с элементами в разных комбинациях, пытаясь составить из них ряды подобных по свойствам элементов.

Дмитрий Иванович Менделеев не зря считается выдающимся ученым-химиком. /Фото: kommersant.ru

В результате он остановился на построения последовательности элементов от легких до тяжелых, то есть, по показателям относительной атомной массы. Однако при этом Менделеев оставил в таблице целый ряд пустых клеток, где, по его прогнозам, будут располагаться еще не открытые наукой элементы.

Интересный факт: чтобы как-то назвать еще неизвестные элементы, Менделеев применил приставки «эка», «дви» и «три» что на санскрите соответственно означает «один», «два» и «три». Использование той или ной приставки обуславливалось примерным положением будущего элемента: на сколько строчек вниз от известного элемента со сходными свойствами находился предсказанный элемент.

Периодическая таблица Д.Менделеева. Современный вид. /Фото: leafclover.club

Так, например, в 1875—1886 годах были открыты галлий (экаалюминий), скандий (экабор) и германий (экасилиций). Перед этим, в 1871 году, Менделеев спрогнозировал появление элемента, находящегося между торием и ураном — им оказался протактиний, который открыли тридцать лет спустя. Кроме того, таблица 1869 года предполагала существование элемента тяжелее титана и циркония, а уже два года спустя на том месте появился лантан. Также Менделеев предугадал открытый только в 1923 году гафний.

4. Интернет и Википедия(Артур Кларк)

Интернет и Википедия были предсказаны известным писателем. /Фото: mediasat.info, wikipedia.org

Справедливости ради, следует уточнить, что возникновение такого явления как Интернет предсказывал далеко не один человек. Одним из них был выдающийся писатель-фантаст, известный прежде всего по роману «2001: космическая одиссея» Артур Чарльз Кларк.

Писатель-фантаст Артур Чарльз Кларк. /Фото: dev.by

Так, В 1976 году во время ИТ-конференции в Массачусетском технологическом институте Кларк дал интервью корпорации AT&T, где поведал о скором появлении информационных ресурсов по типу Википедии, которые могут располагаться электронном виде, а также передаваться, что в принципе можно считать за предсказание появление и Интернета его современном виде.Прогноз звучал следующим образом: «В будущем компьютеры будут подключены к гигантской библиотеке, где каждый может задать любой вопрос и получить на него ответ, а также получить справочный материал о том, что интересно непосредственно ему. Машина будет отбирать только нужную вам информацию в центральной библиотеке, а не тот…мусор, который вы получаете, покупая два-три фунта древесины — газету».

5. Дистанционное обучение (Артур Кларк)

Еще одно точное предсказание Артура Кларка. /Фото: ria.ru

Еще одним предсказанием известного писателя-фантаста, которое уже успешно осуществилось, был прогноз о возможности обучаться на дому с помощью вышеупомянутых сетевых энциклопедий, а также необходимых для этого технических приспособлений. В подобной практике получения образования Кларк видит возможность перестать считать этот процесс утомляющим и принудительным:

Обучение на дому с помощью Интернет было озвучено задолго до его появления. /Фото: donntu.org

«…неважно, сколько пользователю лет и каким глупым будет казаться его вопрос, он сможет найти ответ на него. А делать это он сможет в своем собственном доме, со своей скоростью, своим способом, в свое собственное время. Тогда каждый будет наслаждаться процессом обучения. Ведь то, что называется образованием сейчас, фактически является насилием.

Всех заставляют учить одно и то же, в одно время, с одной скоростью и в одном месте — в классе. Но все люди же разные! Для кого-то этот процесс слишком быстрый, для кого-то слишком медленный, для кого-то это просто не тот путь. Но дайте им шанс в качестве факультатива следовать своим увлечениям. Впервые между источником информации и потребителем информации не будет посредника».

6. Геостационарная спутниковая орбита (Артур Кларк)

Спутниковое телевидение предсказал писатель-фантаст. /Фото: satprocom.ru

Наиболее же большим вкладом Артура Кларка как популяризатора науки было предсказание об одном из типов спутниковой орбиты — геостационарной. Еще в феврале 1945 года писатель-фантаст в письме редактору издания Wireless World упоминал о том, что геостационарные спутники можно использовать для телекоммуникационных передатчиков. А уже в октябре того же года эту же идею он транслировал в статье, написанной туда же под названием «Внеземная релейная связь: смогут ли космические ракеты обеспечить охват сигналом всего мира?».

Схема концепции Артура Кларка. /Фото: mediasat.info

В своем исследовании Кларк указал предполагаемые характеристики орбиты, показатели по необходимой мощности передатчиков, возможности выработки электроэнергии при использовании солнечных батарей, а также рассчитанные уровни вероятного влияния солнечных затмений.

Задумку писателя смогли воплотить в жизнь только в 1963 году, когда специалисты NASA запустили в космос спутники, призванные проверить его теорию на практике. В настоящее время геостационарная орбита успешно функционирует, а называть ее стали в честь автора — Орбитой Кларка или Поясом Кларка.

7. Великий Лондонский пожар (Нострадамус)

Великий Лондонский пожар Нострадамус предсказал больше чем за столетие. /Фото: vestnik.az

Французский алхимик Мишель де Нострдам, больше известный как Нострадамус — личность весьма неоднозначная, особенно что касается его предсказаний. Многие скептически относятся к способности ученого эпохи Позднего Средневековья — все-таки, большинство из них относились к астрономическим явлениям, а их он мог попросту рассчитать.

Однако один прогноз выбивается из общей картины предсказаний Нострадамуса. Речь идет о записи в его книге Les Propheties de Nostradamus, которая была издана в 1555 году: «Справедливой крови будут жаждать в Лондоне, сожжённые в огне 66-ти, старая леди упадёт с её высокого места, и многие братья по вере будут убиты».

Нострадамус — фигура неоднозначная, однако некоторые его прогнозы сбывались. /Фото: newstyle-mag.com

Поразительно, но именно в 1666 году произошло событие, вошедшее в историю под названием «Великий Лондонский пожар». Тогда пламя, бушевавшее на протяжении трех суток, уничтожило имущество около 70 тысяч жителей английской столицы, при том, что общее их число на тот момент составляло примерно 80 тысяч.

Интересный факт: масштабный пожар, принесший колоссальные разрушения и убытки, все-таки имел как минимум один положительный результат — он остановил так называемую «Великую чуму». Речь идет о массовой вспышке бубонной чумы в Лондоне в 1665-1666 годах.

8. Появление Адольфа Гитлера на исторической арене (Нострадамус)

Гитлер в оккупированном Париже, 1940 год. /Фото: nationalinterest.org

Удивительно, но среди предсказаний Нострадамуса нашлось такое, которое предрекало появление определенного человека. Звучало оно так: «В глубинах Западной Европы бедными людьми будет рождён маленький ребёнок, он — тот, чьим языком будут соблазнены великие войска, его слава возрастёт на пути к Востоку.»

Большинство толкователей прогнозов французского алхимика и астролога склоняются к тому, что в этих строчках речь идет об…Адольфе Гитлере. Будущий фюрер Третьего рейха действительно родился в Западной Европе в небогатой семье. А свои ораторские способности уже во взрослом возрасте он использовал, чтобы привлечь на свою сторону огромное население Германии, что ему довольно легко удалось в тех исторических реалиях.

Во многом харизма и ораторские способности стали причиной огромной популярности Гитлера среди населения Германии 1930-х годов. /Фото: yourspeech.ru, dw.com

Более того, Нострадамус, судя по всему, предсказал и продвижение войск Третьего рейха на первом этапе Второй мировой войны до разворачивания восточного фронта — в 1939-1941 году его армия без особого сопротивления захватывала и оккупировала территории государств Западной Европы. И только решение повернуть войска на Восток остановила эту захватническую тенденцию.

9. Холодная война (Алексис де Токвиль)

Противостояние двух сверхдержав 20 века предугадали еще в 19-м. /Фото: state-usa.ru

В 1831 году известный французский политик, который впоследствии станет министром иностранных дел Франции Алексис де Токвиль опубликовал трактат под названием «Демократия в Америке». В нем где довольно точно изложил противостояние между Россией и США в будущем, хотя он жил больше чем за сто лет до этого периода. Речь идет об эпохе Холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом.

Впечатляюще: француз предугадал отношения россиян и американцев. /Фото: leafclover.club

Алексис де Токвиль так отзывается о сущности власти в этих государствах, а также о их «сверхдержавном» будущем: «В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. Оба эти народа появились на сцене неожиданно…

…В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. Что касается России, то можно сказать, что там вся сила общества сосредоточена в руках одного человека. В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России — рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира».

10. Протезирование и трансплантация (Роберт Бойль)

Пересадку органов предугадали задолго до ее практического воплощения. /Фото: volynnews.com

Соавтор знаменитого закона Бойля-Мариотта Роберт Бойль оказался неплохим предсказателем. Ученый-химик 17 века сделал целый ряд предположений относительно научно-технического прогресса будущего, которые были найдены только после смерти их автора в 1691 году. 24 предсказания, выполненные рукописным текстом, опубликовало Королевское общество.

Предсказания Роберта Бойля опередили время больше чем на два века. /Фото: pinterest.fr

Именно среди этих прогнозов были найдено следующие предположения: в будущем будет возможно «восстановление молодости путем приобретения новых зубов и волос» и «лечение болезней на расстоянии посредством трансплантации». Эти прогнозы поразительно точно описывают сегодняшнюю практику пересадки волос, протезирования зубов, а также трансплантации органов. Таким образом, Роберт Бойль сумел заглянуть в будущее более чем на два столетия вперед.

11. Молекулы (Роберт Бойль)

Существование молекулы предугадали задолго до фактического описания. /Фото: techgenyz.com

Несмотря на точность предсказаний в медицинской сфере, Роберт Бойль, прежде всего, был ученым-химиком. Поэтому неудивительно, что его прогнозы в родной сфере также сбылись. Так, он поставил под сомнение постулат еще исследователей эпохи Античности, в частности, Аристотеля, что всё материальное на планете может состоять только из четырех элементов стихии — воды, земли, огня и воздуха.

Оказалось, что не все процессы на планете объясняются стихиями. /Фото: mchildren.ru

В своих работах Роберт Бойль по этому поводу писал: «всё в этом мире состоит из корпускулов — сверхмалых деталей, которые в разных сочетаниях образуют различные вещества и предметы». По сути, ученый-предсказатель точно спрогнозировал открытие молекулы — наименьшей частицы химического вещества, которая обладает всеми его химическими свойствами. Впервые научно описана и названа она была почти двести лет спустя после публикации прогноза Бойля — на международном съезде химиков в Карлсруэ в 1860 году.