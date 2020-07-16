Отец мэра Нефтекамска «гоняет» на вертолете, пугая животных и вызывая возмущение своей забавой

Бизнесмен Рафил Мавлиев на своем R-44 любит погонять кабанов, коров, лосей и лошадей, которые, заслышав шум вертолета, в страхе разбегаются во все стороны.

В Башкирии отец мэра Нефтекамска Ратмира Мавлиева – Рафил нашел себе необычную забаву. Он любит на личном вертолете рассекать просторы родной земли, пугая животных. Вот и 11 июля Рафил Мавлиев гонял мирно пасущееся на лугу стадо коров у села Саклово Краснокамского района, пишет сегодня ufa1.

Возмущенные очевидцы происходящего засняли на видео забаву мужчины и выложили в соцсети. Под роликом появилось множество комментариев, причем нелицеприятных в адрес Мавлиева-старшего.

Жители Нефтекамска писали, что отец мэра чувствует себя хозяином территории, прикупив много земельных участков, стоит ему что-то захотеть, как тут же получает желаемое. Впрочем, Рафил Мавлиев известный в Нефтекамске бизнесмен. У него несколько организаций, включая многофункциональный центр «Урал» и фирма «Гарантстрой». А в собственности вертолет R-44, на котором он и забавляется, а также катер.

«Что захочет, то ему преподнесет наша местная власть. Остаётся у сельчан кладбище. И это заберёшь?» — приводит издание один из комментариев, адресованных Рафилу Мавлиеву.

Кто-то из пользователей поясняет, что обычно родственник мэра охотится за лосями и практически все свои полеты выкладывает в Instagram. Любит он «попугать» кабанов, лосей, оленей и лошадей, которые при звуках вертолета в испуге разбегаются.

В принципе летать над стадами животных не запрещено и не карается законом. В Башкирии, как рассказал гендиректор аэродрома Первушино Сергей Минигулов, летают на вертолетах и ведут подсчет животных (в основном лосей), ищут пропавший табун лошадей.

«Но чтобы запугивать их и летать над ними специально — нет, это бессмысленно и я это не приемлю», — цитирует издание Минигулова.

Вот журналисты и решили поинтересоваться у самого Рафила Мавлиева, для чего он это делает? Теперь вот ждут ответа. Впрочем, любовь к вертолетам (у кого-то ради охоты, у кого-то ради прогулок) уже становится нормой. К примеру, губернатор Ростовской области Василий Голубев «засветился» вместе со своим экс-заместителем Сергеем Трифоновым на фоне дорогущего вертолета.