Экс-руководителя алтайской лаборатории Россельхознадзора будут судить взятки присвоение бюджетных средств

Бывшего директора ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» (ЦНПВРЛ) будут судить сразу по двум уголовным статьям. Как сообщается на сайте СУ СКР по Алтайскому краю, его обвиняют в получении взятки, а также присвоении и растрате. По имеющимся у «Банкфакса» сведениям, речь может идти о Владимире Шапореве.

По данным следствия, обвиняемый в 2013 году фиктивно трудоустроил двух граждан на возглавляемое им предприятие. При этом им начислялась заработная плата за якобы осуществляемую трудовую деятельность. За пять с половиной лет таким образом было похищено больше 1,7 млн рублей. Этими деньгами директор учреждения распоряжался по своему усмотрению. Кроме того, в ходе следствия вскрылась информация о вероятном получении экс-чиновником взятки в особо крупном размере. С мая 2016 по июль 2019 года на подконтрольный ему банковский счет перечислялись денежные средства от некоего ООО. Транзакции были замаскированы под ничтожные гражданско-правовые сделки: якобы ООО оказывало услуги по заполнению заявлений для предприятия. За три года сумма полученных обвиняемым денежных средств составила более 2,2 млн рублей. При этом прокуратура Алтайского края на своем сайте уточняет, что взятка была получена Шапоревым якобы за беспрепятственное прохождение лабораторных исследований в учреждении.

В итоге правоохранительные органы возбудили дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за бездействие в пользу взяткодателя и представляемых им лиц, если указанное бездействие входит в служебные полномочия должностного лица, совершенное с вымогательством взятки и в особо крупном размере). Оперативное сопровождение по делу осуществляли оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю завершил расследование дела, с обвинительным заключением оно уже было передано в Октябрьский районный суд Барнаула для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, о задержании Владимира Шапорева стало известно в августе 2019 года, примерно через месяц после того, как он перестал возглавлять ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория». Отметим, что в тот же период началась реорганизация учреждения по приказу Минсельхоза. ЦНПВРЛ собирались присоединить к другому юрлицу — ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», которое зарегистрировано в Москве. Новая организация в ноябре 2019 года стала правопреемником алтайского подразделения лаборатории, как следует из информации, опубликованной в ЕГРЮЛ. Учредителем реорганизовываемых структур выступает Россельхознадзор.