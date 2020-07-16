Bloomberg: Трансформация Святой Софии — последний шаг в заветном проекте Эрдогана

Эрдоган объявил Стамбульский Собор Святой Софии мечетью в прошлую пятницу, после того как Высший суд постановил, что превращение исторического объекта VI века в музей отцом-основателем современной Турции Мустафой Кемалем Ататюрком было незаконным. Указ президента стал важным шагом для его партии в выполнении давнего требования их основной исламистской базы избирателей.

«На протяжении всей своей карьеры Эрдоган систематически разрушал светские основы Ататюрка, заложенные в 1920-е и 30-е годы, поощряя открытое выражение религиозности как в правительстве, так и в обществе», — пишет обозреватель Bloomberg. Автор также добавил, что президент сделал это, утверждая, что поддерживает наследие Ататюрка.

«С сакрализацией собора Святой Софии, который был секуляризован Ататюрком в 1934 году, президент может отказаться от притворства. Турецкое государство сейчас является выражением идеала Эрдогана в большей степени, чем идеала Ататюрка», — считает Гош.

Гош предсказывает, что наследие Эрдогана, поощряющее религию в турецком правительстве и обществе, скорее всего, переживёт светское видение Ататюрка.

Обозреватель приводит недавние структурные изменения, сделанные президентом наряду с символическими, такими как смена статус собора Святой Софии.

Например, турецкий парламент в прошлую пятницу принял закон, который позволит создать несколько ассоциаций адвокатов в любой провинции с более чем 5 тыс. зарегистрированными адвокатами. Он также сокращает пропорциональное представительство ассоциаций в национальной организации, эффективно сокращая число делегатов из крупных городов Турции, что может привести к сокращению их финансирования.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана утверждает, что создание большего числа ассоциаций адвокатов обеспечит более демократическую и плюралистическую систему. Однако большинство таких ассоциаций — а также оппозиционные партии, многие юристы и активисты, пишет обозреватель, — утверждают, что реальная цель законопроекта состоит в том, чтобы лишить власти существующие ассоциации в крупных городах, которые критиковали правительство за его нарушения прав человека и подрыв верховенства закона.

Гош назвал принятие закона «ударом по и без того ослабленной судебной системе страны».

«Это может привлечь не так много внимания, как заявление Папы Франциска об Айя-Софии, но преобразование юридических институтов говорит так же много о Турции, построенной Эрдоганом, как и переосмысление здания VI века», — заключает автор