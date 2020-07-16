Производитель промышленных газов возглавил партию в Алтайском крае

Барнаульский предприниматель Антон Литвиненко стал руководителем алтайского отделения «Партии Роста», пишет «Политсибру».

Предприниматель Антон Литвиненко.

Скриншот видео youtube.com

Литвиненко возглавляет компании по производству промышленных газов «Алтайстройдеталь» и «Криоген», а также он директор и совладелец «Деско плюс», которая занимается автомобильными стоянками.

Федеральное руководство партии рассматривало несколько кандидатов, но выбрало его, рассказал Антон Литвиненко.

«Партия Роста» мне не чужая. Раньше я в ней не состоял, но я — член организации «Опора России», а еще общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей. Так что деятельность по защите интересов бизнеса мне близка. А именно эту цель преследует партия», — прокомментировал предприниматель.

Пока в партии он единственный член. Новоиспеченный руководитель ищет сторонников.

До октября 2019 года алтайское отделение «Партии Роста» возглавлял бизнесмен Андрей Крылов, который пытался стать губернатором края, а потом и мэром Барнаула. Теперь он планирует пробиться в АКЗС.

В ноябре 2019 года он вышел из партии, а вслед за ним и все остальные 40 членов.

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