Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 16 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 30 нових випадків захворювання на COVID-19: м. Луцьк – 8, Луцький район – 5, м.Нововолинськ – 1, Іваничівський район – 6, Любомльський район – 3, Ратнівський район – 2, Ківерцівський район – 1, Ковельський район – 1, Любешівський район – 1, Маневицький район – 1, Турійський район – 1.

Одужало за добу 113 осіб, — інформують у Волинській ОДА.

Загалом станом на 16 липня в області зареєстрували 3147 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1954 особи. 74 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

• м. Луцьк – 682 випадки, в т.ч. 14 летальних;

• Луцький район – 239 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 384 випадки, в тому числі 11 летальних;

• Ківерцівський район – 368 випадків, в т.ч. 10 летальних;

• Камінь-Каширський район – 237 випадків, в т.ч. 9 летальних;

• Володимир-Волинський район – 244 випадки, в т.ч. 3 летальних;

• м. Нововолинськ – 193 випадки, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 62 випадки;

• Ратнівський район – 158 випадків, в т.ч. 4 летальних;

• Горохівський район – 127 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Маневицький район – 102 випадки, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 69 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Турійський район – 51 випадок, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 46 випадків;

• Рожищенський район – 39 випадків, в тому числі 2 летальних;

• Локачинський район – 35 випадків;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний.

За попередню добу надійшло 33 повідомлення про підозру на COVID-19.