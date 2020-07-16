Умер снявший «Бриллиантовую руку» и «Битву за Москву» оператор

Игорь ЧерныхФото: Союз кинематографистов России

Умер оператор фильмов «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву» Игорь Черных. Об этом сообщает сайт союза кинематографистов России.

Всего на его счету более 20 фильмов. «Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой», — отметили в гильдии. Еще одним достижением считается его умение работать «в поле» со стабилизирующей камерой весом 35 килограммов.

Игорь Черных был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ему было 88 лет.

16 апреля в Москве умер 30-летний оператор Грачья Сагателян, который сотрудничал с Первым каналом. Его коллега сообщила, что Сагателян скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Отец и мать Сагателяна также находились в больнице, их подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких.