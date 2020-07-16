В Кремле ответили на угрозы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2», передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Это все еще продолжение таких негативных проявлений. Продолжение грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и наши компании. И, конечно же, это ничто иное, как продолжение недобросовестной конкуренции – попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и проекта «Турецкий поток».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США вводят дополнительные санкции против «Северного потока — 2»

— США заговорили об улучшении отношений с Россией на фоне введения санкций

— Госдеп решил пока подождать с санкциями против «Северного потока — 2»

Источник