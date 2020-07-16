В Кремле ответили на угрозы США ввести санкции против «Северного потока — 2»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы США ввести санкции против «Северного потока — 2», передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Это все еще продолжение таких негативных проявлений. Продолжение грубого давления на европейский бизнес, к которому относятся и наши компании. И, конечно же, это ничто иное, как продолжение недобросовестной конкуренции – попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям», — сказал Песков.
Ранее стало известно, что США намерены ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2» и проекта «Турецкий поток».
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