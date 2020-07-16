Экс-министр экологии РТ Аглям Садретдинов задержан по подозрению в организации убийства

Полицейские задержали бывшего министра экологии и природных ресурсов Татарстана Агляма Садретдинова по подозрению в организации заказного убийства. Об этом сообщил информированный источник «БИЗНЕС Online».

По словам собеседника, расследованием занимается первый отдел по особо важным делам СУ СКР по РТ.

Аглям Садретдинов

О том, что Садретдинова подозревают в причастности к убийству бизнесмена из Буинска Рашида Садыкова, впервые стало известно в феврале 2010 года. Садыков — помощник депутата Госдумы РФ, авторитетного предпринимателя Сергея Шашурина, в 2003 году был убит двумя выстрелами во дворе собственного дома. Тогда дело приостановили в связи с тем, что не были найдены виновные в совершении преступления, но в декабре 2009 года возобновили.

Ранее в интервью «БИЗНЕС Online» Садретдинов назвал все обвинения ложью и говорил, что его пытается очернить некто Масхут Назмиев. Садретдинов, будучи главой Буинского района, закрыл его салон с игровыми автоматами. Сам Назмиев, по словам Садретдинова, был осужден за взрыв гранаты в магазине в Буинске и за поджог дома семьи, когда бандиты в масках вынесли из дома все ценное. В следственных органах тогда отметили, что вопросов к Садретдинову не имеют.

Садретдинов возглавлял минэкологии республики с июня 2007 года. В ноябре 2010 года его освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

В августе 2012 года в отношении Садретдинова возбудили дело о превышении полномочий. Приволжский суд Казани расценил действия экс-министра как халатность и освободил того от наказания за истечением срока давности.