Минэкономразвития: самой востребованной в России стала профессия врача

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Согласно рейтингу Минэкономразвития, наиболее востребованной в России является профессия врача. Об этом сообщают «Известия».

Это объясняется пандемией коронавируса. В тройке лидеров также оказались грузчики и программисты.

В топ-50 также вошли SMM-менеджеры, химики, специалисты по работе с большими данными и их изучению, автомеханики, а также продуктологи.

Аналитики отмечают, что сейчас повышается востребованность удаленных работников. Порядка 75% работодателей положительно относятся к дистанционной занятости.

Исследование проводилось среди вакансий на май 2020 года.

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