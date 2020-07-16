Россиянам станут доступны бесплатные участки в Арктике

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По поручению вице-премьера Юрия Трутнева в России подготовили законопроект, согласно которому граждане смогут бесплатно получить земельные участки в арктической зоне стране размером до одного гектара. Об этом сообщает РИА «Новости».

Землю будут выдавать в пользование на пять лет. По истечении этого срока ее будет нужно оформить в собственность или долгосрочную аренду. На участке допускается возведение дома или запуск любой экономической деятельности.

Россияне смогут выбрать участок в Мурманской области, Ненецком или Ямало-Ненецком автономных округах, а также в ряде муниципальных районов Красноярского края, Архангельской области, республик Коми и Карелия.

Сначала предложение будет распространяться на жителей данных субъектов, после чего оно станет актуально для всех гражданин России.

Отмечается, что проект нацелен на стимулирование местного населения к предпринимательству на собственном земельном участке.

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