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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».

Отмечается, что в четверг, 16 июля, в американском порту Beaumont готовится к отправке в Белоруссию танкер с нефтью сорта White Eagle Blend (WEB).

Танкер должен прибыть в Клайпеду 6-8 августа, далее нефть по железной дороге поступит на «Нафтан».

«Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals», — говорится в сообщении.

В июне первый танкер с 77 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии достиг порта Клайпеда в Литве.

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