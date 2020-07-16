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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»
Белоруссия закупила у США второй танкер с 80 тыс. тонн нефти, которая поступит в республику в августе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концерн «Белнефтехим».
Отмечается, что в четверг, 16 июля, в американском порту Beaumont готовится к отправке в Белоруссию танкер с нефтью сорта White Eagle Blend (WEB).
Танкер должен прибыть в Клайпеду 6-8 августа, далее нефть по железной дороге поступит на «Нафтан».
«Сорт WEB является смесью трех сортов нефти (два американских и один канадский). Он специально разработан для европейских НПЗ, ориентированных на российский Urals», — говорится в сообщении.
В июне первый танкер с 77 тысячами тонн американской нефти для Белоруссии достиг порта Клайпеда в Литве.
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