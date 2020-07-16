Зник 18-річний хлопець з Волині

Поліцейські розшукують безвісти зниклого Пазюка Руслана Володимировича, 29 січня 2002 року народження, жителя села Луків Рожищенського району.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Хлопець 13 липня цього року пішов з дому та дотепер його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 170 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке світле.

Був одягнений: темно сірі джинси, спортивна кофта, чорного кольору з білим написом на грудях «PUMA», кепка чорного кольору, з написом збоку «Reebok», резинові тапочки темного кольору.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про місцезнаходження безвісти зниклого волинянина, просять невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 095- 063-63-82, 050-533-24-82 або «102».