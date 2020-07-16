«Плакати хочеться. Врожай був, але його град збив», – волинський фермер про наслідки негоди. ВІДЕО

Через негоду жнива цього року почалися пізніше, врожаї зернових будуть значно менші, ніж торік.

Про це Суспільному розповів начальник управління агропромислового розвитку області Юрій Горбенко. В постраждалих районах проводять оцінку збитків.

Кореспонденти Суспільного побували у Локачинському районі. У Заячицівській громаді град та зливи пошкодили до 50% врожаю. Зі слів сільського голови комісія нині оглядає поля фермерів та одноосібників.

«Акти вони подадуть на районну комісію з надзвичайних ситуацій. Вона їх візьме до уваги. Інформацію подасть на область», — каже голова громади Микола Багнюк.

Селянин Микола Бугайчук має комбайн, разом із сином нині молотять ячмінь. Каже: перший день у полі.

«Плакати хочеться. Врожай був, але зараз його немає. Град збив. Усе на землі. Половина – на землі», — каже фермер.

Від негоди постраждав ячмінь, кукурудза, ріпак та соя. Фермер Сергій Кочубей цього року засадив 47 гектарів сої. У результаті негоди – рослини пошкоджені, розповів Сергій Кочубей. Додає, що брав кредит на засоби захисту і міндобрива. Каже: урожай буде нижчим, ніж очікував.

За словами Юрія Горбенка, жнивна кампанія в області розпочалася минулого тижня, погодні умови завадили аграріям повноцінно її розпочати.

«На перших порах розпочали обмолот озимого ячменю. Врожай показує від 5 до 8 тонн то, що зібрали», — каже начальник обласного управління агропромислового розвитку.

Нині районні адміністрації у постраждалих від негоди районів, отримали доручення — провести техногенні комісії та скласти акти понесених збитків. За результатами перевірок в ОДА вирішуватимуть, чи компенсувати фермерам та одноосібникам збитки за втрачений врожай.