Минобороны: азербайджанские военные обстреляли мирные села на границе с Арменией

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Асатур Есаянц/Sputnik

Азербайджанские военные нанесли артиллерийские удары по приграничным армянским селам Айгепар и Мовсес, обстрел продолжается в настоящее время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В 05:20 азербайджанские подразделения с помощью гаубицы Д-30 начали обстреливать села Айгепар, Мовсес. Огонь все еще продолжается», — заявила Степанян.

По ее словам, огонь по селам был открыт после неудачной попытки азербайджанских военных совершить диверсию в зоне конфликта.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обоих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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