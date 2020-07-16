Рестораны, бары и кафе в Подмосковье возвращаются к работе

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Все заведения общепита в Московской области, в том числе бары и рестораны, возобновят работу 25 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

Также в Подмосковье отменяется масочный режим в парках, при этом средства индивидуальной защиты по-прежнему придется использовать в общественных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал указ, согласно которому заведения должны был открыться 25 июля.

Согласно последним данным, за минувшие сутки в Подмосковье было зафиксировано 173 новых случая COVID-19.

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