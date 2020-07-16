Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

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Globallookpress.com

Американский музыкант Канье Уэст подал заявку в Федеральную избирательную комиссию США для регистрации кандидатом на президентских выборах в США, сообщает издание Star Tribune.

По информации портала, Уэст заполнил форму № 1, необходимую для регистрации, 15 июля. В качестве партии у артиста указана аббревиатура BDY, которую, по словам музыканта, можно перевести как «День рождения».

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Канье Уэст принял решение выйти из предвыборной гонки. Впервые он официально объявил о намерении баллотироваться на пост главы государства 5 июля.

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