Помпео пригрозил последствиями компаниям-участникам «Северного потока — 2»

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Axel Schmidt/Nord Stream 2

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что власти страны обновили рекомендации по действию закона о противодействии РФ через санкции, включив в него «Северный поток — 2», пишет Bloomberg.

«Это четкий сигнал компаниям, участвующим в проектах России по злонамеренному влиянию, что Америка не будет это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия», — сказал Помпео.

Он пояснил, что под санкции США теперь может попасть любая компания, которая будет инвестировать в строительство газопровода или «заниматься любой деятельностью», причастной к экспорту российского газа в Европу по новому маршруту.

Помпео также добавил, что американские власти будут действовать решительно: компания, замеченная в сотрудничестве с Россией, «неизбежно» попадет под санкции.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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