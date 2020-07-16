Бывший сити-менеджер Нижнекамска получил новый пост

Экс-руководитель исполкома Нижнекамска Денис Баландин назначен главным специалистом службы заместителя гендиректора «Нижнекамскнефтехима» по персоналу и социальным вопросам Родиона Булашова. В среду он был представлен коллективу и приступил к своим обязанностям, сообщается в «Инстаграме» предприятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ (@nizhnekamskneftekhim) 15 Июл 2020 в 6:53 PDT

Баландин возглавлял исполком Нижнекамска с 2017 по 2020 год. В середине июня он написал заявление об уходе по собственному желанию. Мэр Нижнекамска Айдар Метшин проводил его довольно прохладно. «Это действительно очень важная и непростая работа, но цели и задачи, которые стоят сегодня, требуют подхода, который будет им соответствовать», — сказал глава города.

Новым сити-менеджером Нижнекамска, напомним, стал выходец из Ростехнадзора Айрат Салаватов.