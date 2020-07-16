Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном курорте

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Туриста арестовали за кашель в ресторане на популярном испанском курорте Майорка. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, инцидент произошел в одном из заведений, расположенных в районе Санта-Каталина. В полицию позвонили несколько посетителей ресторана и пожаловались на пьяного мужчину, ходившего между столиками, кашляющего и угрожающего заразить всех коронавирусом.

При виде полицейских 43-летний британец попытался скрыться, но все же был задержан и доставлен в участок. Там ему принудительно сделали тест на COVID-19, который оказался отрицательным.

Как отмечает издание, в случае болезни британцу бы грозило обвинение в причинении вреда здоровью отдыхающих. Но, поскольку мужчина оказался здоров, его обвинили только в сопротивлении аресту.

В апреле в Камбодже задержали американского туриста, обслюнявившего купюру и оставившего ее на банкомате. Впоследствии его арестовали, несмотря на то, что его тест на коронавирус оказался отрицательным, а в здании банка провели дезинфекцию.