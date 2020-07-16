Стало відомо, коли відкриють дитсадки у Володимирі-Волинському

15-го липня на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС постановили з 20-го липня відновити роботу дитячих садків у Володимирі-Волинському.

Відповідне рішення прийняли після засідання Волинської регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулося в режимі онлайн, та розгляду звернення Володимир-Волинської міської ради її членами, – інформують на сайті Володимир-Волинської міської ради.

Нагадаємо, що 14-го липня у Володимир-Волинській міській раді звернулись до Волинської ОДА про отримання дозволу відновити роботу дитячих дошкільних закладів у місті. Беручи до уваги неодноразові прохання батьків, питання було вирішене позитивно.

Разом з тим, враховуючи оцінку поточної епідемічної ситуації у Володимирі, міська комісія постановила продовжити посилення протиепідемічних заходів, встановивши особливості та обмеження щодо відвідування закладів дошкільної освіти на період карантинного періоду.