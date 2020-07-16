16 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Мокий и Марк, Стожары отмечается 16 июля 2020 года (дата по старому стилю – 3 июля). Православная церковь в этот день чтит память мучеников Мокия и Марка.Стожарами древние славяне называли Плеяду – скопление небесных светил в созвездии Тельца, которые были хорошо видны невооруженным глазом в это время года. Название праздника «Маков день» связано со сбором мака в этот период.Братья по вере Мокий и Марк жили в III веке. Во время гонений на христиан в Римской империи их арестовали. В заточении мужчин неоднократно уговаривали отречься от Христа. Но они не усомнились в своем выборе и смело исповедали себя христианами.Тогда идолопоклонники приговорили их к смерти. Когда мучеников вели к месту казни, впереди них выбежал ребенок. Он пытался остановить Мокия и Марка. Но стражники оттащили его и прилюдно высекли ремнями.Перед приведением в исполнение смертного приговора правитель последний раз предложил мученикам отречься от Христа и принести жертвы идолам. Но сердца приговоренных христиан не дрогнули, и они с именем Господа опустили головы под меч.

Какой церковный праздник сегодня, 16.07.2020По церковному календарю, 16 июля поминают мученика Иакинфа, пострадавшего за веру во время правления Траяна (98-117).Родился будущий Святой в христианской семье в Кесарии Каппадокийской в I веке. Римский император, приблизив юношу к себе, не зная о его вероисповедании, поставил его своим постельничим (кубикулярий — раб, имевший надзор за спальными комнатами).Иакинф, когда император пировал со своими приближенными, оставшись во дворце, усердно молился Богу в небольшой комнате. Юношу, нарушившего императорский приказ, доставили к разгневанному Трояну.Юноша, отказавшись вкусить идоложертвенного мяса, объявил себя христианином. После жестоких пыток мученика бросили в темницу, где практически морили голодом и жаждой, предлагая только идольскую пищу.Стражник, принесший на 38-й день идоложертвенное мясо, рядом с узником увидел ангелов, которые одевали его в светлую одежду и возлагали венец на его голову. Император чуть позже захотел продолжить суд над мучеником, но его нашли умершим в темнице.