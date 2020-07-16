Прояснен вопрос с линейками в школах 1 сентября 2020 года

Министерство просвещения России одобрило проведение традиционных линеек в школах 1 сентября, сообщают 10 июля «Известия» со ссылкой на главу ведомства.«Пройдут традиционные линейки. Но понятно, что мы должны соблюдать все меры безопасности, чтобы не было никаких вспышек распространения инфекции, чтобы обеспечить здоровье учащихся и учителей», — поведал министр.

По его словам, нужно восстанавливать образовательный процесс, чтобы дети приходили в школу.Ранее Кравцов заявил, что школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в изменённом формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.Напомним, последнюю четверть этого учебного года школьники провели на «удаленке». Кто-то полностью перешел на дистанционный режим, кто-то совмещал удаленку с офлайном, а отдельные малокомплектные школы продолжали работать в традиционном формате.