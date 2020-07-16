В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве скончались 24 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Общее число умерших достигло 4 258, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Штаб просит оставаться дома при любых симптомах ОРВИ. «Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих — вызовите врача на дом», — говорится в сообщении.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 422 случая заражения коронавирусом, из них 26,6% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 746 369 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 523 249 человек, умерли 11 770. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (628), Санкт-Петербург (264), Свердловская область (263), Ханты-Мансийский АО (251), Алтайский край (246).

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев заражения в республике достигло 5 093.