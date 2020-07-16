Россияне не могут понять, будет ли в 2020 году амнистия для заключенных

В России довольно большое количество заключенных. Их семьи волнует вопрос, будет ли в 2020 году амнистия? К настоящему моменту освобождение заключенных из тюрем приостановлено из-за предотвращения распространения среди населения, в том числе и заключенных, КОВИД-19.Амнистия в 2020 году — будет или нет, свежие новостиСовет по правам человека неоднократно говорил о потребности проведения очередной амнистии. Более того, предоставлялись действенные проекты, которые странным образом не отметила Госдума, где заявляли, что проекты отсутствуют как таковые, но инициатива освободить часть заключенных действительно рассматривается.

Действительно в этом и основной смысл отсутствия возможности действительно освободить заключенных, как говорят в Думе.Наряду с этим не только проблемы с принятием соответствующих законов и нормативов могут стать решающими, но и конкретная эпидемиологическая ситуация. Стоит ли сомневаться в том, что на данный период в тюрьмах есть заражения и, более того, статистику легко корректировать, учитывая распространенный в заключении туберкулез и подобные заболевания?Осенью количество зараженных людей может только увеличиться и, соответственно, еще больше распространиться в тюрьмах и зонах.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ведет обсуждений проведения амнистии в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Впрочем, специалисты допускают, что это решение еще может быть пересмотрено.