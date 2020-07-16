Охлобыстин попросил дать Ефремову условный срок

Актер Иван Охлобыстин объяснил свою поддержку в адрес устроившего смертельное ДТП артиста Михаила Ефремова тем, что он «русский человек».

Михаил Ефремов, новости сегодня, 16 июля 2020Охлобыстин в беседе с YouTube-каналом Metametrica рассказал, что поддерживает Ефремова и будет продолжать это делать. Актер объяснил свой поступок «естественным восприятием» происходящего, которое есть в русских людях.

Охлобыстин заявил, что Ефремов остался бы для него «кумом и другом», даже если бы он «ел людей». Актер также сообщил, что он не «европеец», который может отвернуться от товарища.

Актер поддерживает мнение, что Ефремова нужно приговорить к условному сроку, а доходы актера должны быть поделены между семьей Ефремова и родственниками погибшего в аварии Сергея Захарова.

Устроивший смертельное ДТП актер Ефремов находится под домашним арестом. Он стал виновником аварии на Смоленской площади 8 июня. Пьяный актер за рулем внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля скончался в больнице. Ефремов должен ответить за смертельное ДТП по всей строгости закона, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.