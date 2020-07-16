Дочь Заворотнюк съезжает от больной матери

Анна Заворотнюк готовится к переезду в московскую квартиру. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» решила, что слишком долго прожила за городом.

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк призналась, что хочет вернуться в шумный город. Ей надоело жить в загородном особняке матери в подмосковном поселке Крекшино, где наследница провела долгое время. Пока Анастасия была на лечении, Анна оставалась хозяйкой в доме и присматривала за младшими братом и сестрой. Теперь ее мать вернулась домой, и наследница может вернуться к своей жизни.

Заворотнюк соскучилась по большому городу, по особому ритму жизни. Ей нравится, когда любые магазины, кафе находятся рядом, чего лишена сельская местность.

«Я хочу поскорее оказаться в гуще московской жизни и, выходя на улицу, встречать людей, быть в шаговой доступности от всех благ нашей цивилизации. Но я уверена, что после переезда я буду скучать и на выходные все равно уезжать за город, потому что ничто не дает мне такое ощущение гармонии и внутреннего спокойствия, как шелест деревьев и пение птиц по утрам», — призналась Анна в личном блоге.

В квартире уже заканчивают ремонт, и в начале осени дочь звезды планирует перевозить вещи. Анна не уточнила, будет ли жить в Москве одна.

Добавим, что некоторые подписчики обращали внимание на растительность, которая запечатлена на фото помимо девушки. Некоторые увидели там иван-чай, отметив его пользу.

«Иван-чай — очень полезная трава, как раз сейчас процесс сбора его. Цветет еще красиво», — написала подписчица.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Заворотнюк продолжает борьбу с онкологией. В СМИ периодически появляется противоречивая информация о состоянии артистки. По последним данным, речи о победе над болезнью пока не идет.