Невозмутимый охранник «Пятерочки» отправил в нокаут скандального покупателя

Мужчина долго кричал и угрожал и в итоге оказался без сознания на полу.

В сеть попало видео очередного конфликта в магазине «Пятерочка», которое плохо закончилось для покупателя. Мужчина был очень эмоционален и в итоге оказался в отрубе на полу. В нокаут его отправил охранник магазина. Но это как раз тот случай, когда не возникает однозначного желания тут же осудить работника магазина.

Как сообщило издание «Подъём», все происходило в краснодарской «Пятёрочке». Конфликт начался у кассы. Как рассказали очевидцы, мужчина покупал газировку, но оказался недоволен медленным обслуживанием.

Покупатель начал скандалить и вести себя крайне эмоционально. Он стал угрожать сотрудникам «Пятерочки», что завтра в магазин придет некая «команда», и все они окажутся на четвереньках. Гнев мужчины также вызвала расслабленная поза охранника, который спокойно наблюдал за ним, опершись руками на кассу.

«Че надо? Встань ровно! Без охраны не можем, да, купить ничего? Завтра команда придет, и чтобы люди были на четвереньках (…) Держи дистанцию три метра!», — кричал мужчина на охранника.

Но тот оставался спокоен, как удав, и практически не менял позы, продолжая безмятежно разглядывать скандалиста и изредка что-то спокойно ему отвечать. Отсутствие ответной реакции, как это часто бывает в общении с разгоряченными людьми, только больше заводило недовольного покупателя. Он вновь начал требовать от охранника встать ровно и проявить уважение.

В какой-то момент покупатель нарочито специально задевает руку охранника в попытке заставить его изменить позу. За этим следует мощнейший удар в челюсть. Покупатель оказывается на полу. Он явно в нокауте и даже не предпринимает попыток подняться. Охранник тем временем неспешно подбирает с пола выроненные им бутылки с газировкой.

Сотрудникам магазина пришлось вызвать пострадавшему скорую. О состоянии покупателя пока информации нет. В «Пятерочке» инцидент пока никак не прокомментировали.

Инциденты в популярном магазине эконом-класса, заканчивающиеся проявлением насилия, к сожалению, не редкость. Нередко в них бывает замешана охрана. Был случай, когда в московской «Пятерочке» охранник проломил голову мужчине. Случаются и жестокие схватки между покупателями: в Сызрани мужчина нокаутировал старушку в очереди к кассе.