Приехали сразу бой отец участника студотряда прокомментировал условия работы Змеиногорске

Бойцы студотряда «Магистраль», работавшие на сборе ягод в Змеиногорске, где произошла вспышка коронавируса, закончившаяся смертью молодого человека, изначально должны были выехать на работы в другой регион, но из-за коронавируса эти планы изменились. В итоге они поехали в ягодное хозяйство в крае, причем якобы изначально было известно, что положенного двухнедельного «карантина» там не будет. Тесты же им будто бы начали делать лишь 12 июля, уже после смерти парня. Об этом сообщает ГТРК «Алтай» со ссылкой на отца одного из студентов. Между тем краевые власти наконец прокомментировали ситуацию, однако слова начальника Управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерины Четошниковой вызвали много вопросов.

По словам мужчины, изначально студенты собирались ехать в другой регион, однако поездка сорвалась из-за коронавируса. Тогда их выбор лег на змеиногорское ИП «Мастепан» (бывшее ягодное хозяйство «Янтарное»). «Сначала у них в другой регион была запланирована поездка на два месяца, потом в последний момент сказали, что из-за коронавируса все отменяется. Они начали искать здесь, связались с ребятами, которые там уже не первый год работают. Несколько отрядов поехало туда. Сильно туда не вникаю, конечно, но все было по предварительным договоренностям. Ребята раньше поехали приводить там в чувство жилье, какой-то ремонт там у них был, чтобы остальным можно было позже заехать. На других объектах, где они договаривались, и у них не получилось, они должны были две недели просидеть на карантине. Здесь они приехали — и сразу в бой», — объяснил отец студента.

Он также упомянул, что тесты на коронавирус у бойцов отряда стали брать только 12 июля – спустя два дня после того, как стало известно о гибели молодого человека. Это заявление противоречит словам Екатерины Четошниковой, которая спустя несколько дней попыталась хоть как-то прокомментировать проблему. Ее мнение приводит правительственный Telegram-канал «Ленина, 59». Четошникова утверждает, что власти действовали «очень оперативно»: директору Алтайского краевого штаба студотрядов Дмитрию Лынову будто бы поручили лично заняться вывезти студентов. В итоге их ночью на автобусах вывезли из Змеиногорска под контролем медиков и сотрудников Роспотребнадзора и распределили по медицинским учреждениям в Барнауле и Бийске. Лишь часть студентов остались в больнице Змеиногорска. Четошникова не преминула отметить, что власти решили вопрос с питанием пациентов, хотя этим якобы должен был заниматься работодатель.

Чиновница в целом несколько раз упоминает в своем комментарии об ответственности работодателей за условия, в которых трудятся студенты, однако о роли властей и бюджетных учреждений не говорит. Зато Екатерина Четошникова нашла уместным в своем комментарии отметить славные традиции движения студотрядов в Алтайском крае. На соболезнования родным погибшего была отведена всего одна строка. «Случилось несчастье, погиб молодой человек, о чем мы еще раз выражаем глубокие соболезнования маме и родственникам», — сказала Четошникова.

Авторы канала попытались объяснить, почему комментарий появился с таким запозданием. «Как очевидцы последних событий вокруг стройотрядов заметим, что по данному трагическому случаю Управление молодежной политики действительно круглосуточно отруливало ситуацию. Бойцов предупреждали об осторожности и до поездок, и во время. Четошникова лично обзванивает командиров отрядов и спрашивает о состоянии здоровья студентов. Да, долго не комментировали. В современном мире это, конечно, косяк, но когда случается что то с близкими, мы же в первую очередь звоним в «скорую», предпринимаем все возможные меры, а потом уже делимся бедой», — прокомментировали авторы, добавив, что надеются на понимание.

Между тем в соцсетях также обратили внимание на нестыковки в словах чиновников. Так, Telegram-канал «Коронавирус — Барнаул — Алтай», который заслужил репутацию благодаря публикациям о ситуации с коронавирусом, раскрывающим многие достоверные подробности, не публикуемые официально, со ссылкой на подписчика указал, что перед отправкой студентов якобы не тестировали на коронавирус. «Когда все произошло, управление [молодежной политики] открестилось от них, сказав, что стройотряды это же не волонтеры и не добровольцы, мы за них не несем ответственность», — сказано в публикации.

Добавим также, что в соцсетях распространяется фотография бланка заявления на имя Лынова, которое якобы должны написать бойцы студотрядов в Алтайском крае, которые желают продолжить трудовую деятельность. В шаблоне заявления указано, что подписавший его соглашается с тем, что ознакомлен с рекомендациями Минздрава и Роспотребнадзора о профилактике распространения COVID-19 и во время осуществления трудовой деятельности несет ответственность за свою жизнь и здоровье самостоятельно.

Отметим, что деятельность студенческих отрядов действительно напрямую входит в сферу ответственности краевого Управления молодежной политики, однако в самом ведомстве корреспонденту «Банкфакса» ранее порекомендовали обратиться за комментарием в Алтайский краевой штаб студотрядов. Дмитрий Лынов в свою очередь отказался комментировать ситуацию устно и попросил направить письменный запрос. Ответ на него пока не поступил.

Напомним, в Змеиногорске произошла вспышка инфекционного заболевания среди студентов сельскохозяйственного отряда, прибывших для работы на местном предприятии. Вопреки действующим в регионе мерам, по прибытии в город студотрядовцев не отправили на обсервацию. В итоге из 127 студентов 11 поместили в местную ЦРБ, один погиб. Остальных все же изолировали в здании бывшего общежития. По состоянию на 13 июля было известно, что тесты взяли у 18 студентов, из них у 13 человек результат оказался положительным.

Руководитель регионального штаба Алтайского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» (РСО) Маргарита Котовщикова после инцидента сообщала, что каждого студента перед поездкой инструктировали. Она также настаивала, что именно работодатель несет всю ответственность за организацию всех бытовых условий, безопасности пребывания работников на объекте, условий проживания и питания, а также соблюдение рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора о профилактике распространения COVID-19.