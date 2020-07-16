Reuters: Газопровод «Голубой поток» между Россией и Турцией простаивает с мая

Трубопровод «Голубой поток», по которому российский газ поступает в Турцию, и который должен был вновь заработать после технического обслуживания в мае, по-прежнему простаивает, сообщили Reuters три источника.

По имеющимся данным Анкара увеличивает закупки сжиженного газа для замены поставок от «Газпрома», указывает агентство.

Отношения между Россией и Турцией, одним из крупнейших потребителей природного газа Москвы, были неоднозначными в течение последних нескольких лет, сталкиваясь с рядом проблем, включая конфликты в Сирии и Ливии, а также статус собора Святой Софии в Стамбуле, отмечает Rеuters.

Поскольку цены на газ «Газпрома» в несколько раз выше, чем на сжиженный природный газ (СПГ), импорт из США и по трубопроводу из Азербайджана наметил тенденцию к росту.

Ранее в мае турецкая энергетическая компания Botaş заявила, что будет проводить техническое обслуживание «Голубого потока» с 13 по 29 мая, но точная дата перезапуска газопровода пока не назначена, сообщают турецкий источник и два российских.

«Нет смысла использовать оба трубопровода, если одного более чем достаточно», — сказал российский источник. В настоящее время «Турецкий поток» эксплуатирует одну из двух линий с годовым объемом поставок 15,75 млрд куб.

При этом «Газпром» отказался отвечать на вопрос о том, когда возобновятся поставки по «Голубому потоку».

«Поставки газа в Турцию осуществляются в соответствии с запросами компаний-импортёров. Контракты подписываются по принципу «бери или плати»», — говорится в сообщении российского поставщика.

Кроме того, «Газпром» не предоставил никакой информации о том грозят ли Botaş штрафы из-за приостановки трубопровода. Botaş и Министерство энергетики Турции также не ответили на запросы о комментариях.

Трубопровод «Голубой поток», запущенный в начале 2000-х годов, в прошлом году доставил в Турцию 11,1 млрд кубометров газа из общей суммы 15,5 млрд кубометров.

Турция, сокращая импорт российского газа планирует закупить в этом году не менее одной трети своих потребностей в виде СПГ из США, Нигерии, Алжира, Катара, а также России.

По данным регулятивного органа энергетического рынка Турции, Россия в марте прошлого года являлась главным поставщиком газа в Турцию, но, поскольку продажи упали на 72%, в настоящее время она является четвертым по величине поставщиком.